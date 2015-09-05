مسئول يمنى: لواء سعودى وآخر إماراتى لإقامة حزام أمنى فى عدن

كشف نايف البكرى محافظ عدن جنوب اليمن عن وجود لواء عسكرى سعودى وآخر إمارتى بكامل تجهيزاتهما العسكرية، فى العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن".

وقال البكرى فى تصريحات لصحيفة " الشرق الأوسط" السعودية نشرت اليوم السبت، أن اللواءين يعملان وفق استراتيجية واضحة لدعم الجهود العسكرية والأمنية، كذلك الحفاظ على الانتصارات التى تحققت فى الآونة الأخيرة، من خلال إقامة حزام أمنى على المدينة ومحافظاتها.

وشدد البكرى عن أهمية وجود اللواء العسكرى السعودى والآخر الإماراتى، فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد من ضعف فى بعض الجهات، خاصة وأن المقاومة الشعبية بكل أطيافها تخوض معركة التحرير بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف العربى الذى تقوده السعودية، الذى قدم الدعم الكامل لإعادة الشرعية، لافتا إلى أن الحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين يأتى ضمن أولويات التحالف العربى، وخصوصا من السعودية والإمارات اللذين قدما كل ما لديهما للحفاظ على مكتسبات البلاد.

وكانت القوات المسلحة الإماراتية قد أعلنت امس الجمعة عن مقتل 45 من جنودها المشاركين ضمن قوة التحالف العربى فى عملية اعادة الامل باليمن بقيادة السعودية.

كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، التى تشارك ايضا فى التحالف، امس الجمعة ايضا عن مقتل خمسة عسكريين تابعين لها أثناء المشاركة فى الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

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