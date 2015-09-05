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الرئيس اليمنى ونائبه يعزيان ولى عهد أبوظبى فى استشهاد جنود الإمارات

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الرئيس اليمنى ونائبه يعزيان ولى عهد أبوظبى فى استشهاد جنود الإمارات الرئيس اليمنى ونائبه يعزيان ولى عهد أبوظبى فى استشهاد جنود الإمارات
أجرى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإماراتية العربية المتحدة.

ونقل هادى تعازيه فى استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الإماراتية المشاركين ضمن قوات التحالف العربى فى عملية إعادة الأمل باليمن بقصف صاروخى من قبل المليشيات الحوثية وصالح الانقلابية.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية أن هادى أكد للشيخ محمد بن زايد أن مثل هذه الاعمال العدوانية ستزيد عزيمة وإصرار قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربى فى مواصلة عملياتها العسكرية لتخليص الشعب اليمنى من طغيان هذه العناصر الخبيثة الاجرامية.

وأضاف أن استشهاد الجنود الإماراتيين على الأرض اليمنية سيظل رمزا للتضحية والفداء وعنوان لمرحلة جديدة من التضامن العربى والدفاع المشترك.. داعيا الله لأن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما أجرى خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء اليمن اتصالا مماثلا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعرب بحاح عن خالص تعازيه فى استشهاد الجنود الإماراتيين مؤكدا أن الشعب اليمنى لن ينسى لدولة الإمارات وقوفها إلى جانبه فى محنته.
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