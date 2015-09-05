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رئيس بعثة الحج يغادر للسعودية 13 سبتمبر بعد توديع أخر الأفواج بالقاهرة

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رئيس بعثة الحج يغادر للسعودية 13 سبتمبر بعد توديع أخر الأفواج بالقاهرة رئيس بعثة الحج يغادر للسعودية 13 سبتمبر بعد توديع أخر الأفواج بالقاهرة
يغادر رئيس بعثة الحج الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، القاهرة متجها إلى المملكة العربية ، 13 سبتمبر الجارى، لمباشرة مهام عمله كرئيس للبعثة بعد توديعه جميع أفواج البعثة.

ويتأهب أعضاء البعثة للسفر بعد مغادرة عدد منهم، حيث تختتم أعمالها بالقاهرة يومى 12 و13 سبتمبر الجارى بالمغادرة إلى السعودية تزامنا مع سفر رئيس البعثة، كما تختتم أعمالها بالسعودية بانتهاء الشعائر فى 3 أكتوبر المقبل عائدين إلى القاهرة مرة أخرى.
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مصر 365

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