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توافد طلاب الدور الثانى للثانوية على معامل الجامعات لتسجيل رغباتهم

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توافد طلاب الدور الثانى للثانوية على معامل الجامعات لتسجيل رغباتهم توافد طلاب الدور الثانى للثانوية على معامل الجامعات لتسجيل رغباتهم
بدأ منذ قليل، توافد الطلاب الناجحين بالدور الثانى للثانوية العامة على معامل الحاسب الآلى بالجامعات، ضمن مرحلة التنسيق الثالثة؛ لتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق.

وشهدت بوابات كليات "الهندسة ومعهد الإحصاء والزراعة" بجامعة القاهرة، حالة من الزحام مع بدء توافد الطلاب لحين فتح الأبواب لهم وتجمعهم بأحد مدرجات الكلية؛ وذلك لشرح الخطوات الصحيحة لعملية تسجيل الرغبات قبل دخول الطلاب للمعامل.

وعلى الجانب الآخر، يفتح مكتب التنسيق بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة، أبوابه أمام الطلاب وأولياء أمورهم؛ للاستفسار عن أى شىء يخص عملية تنسيق رغبات الطلاب أو قواعد التوزيع الجغرافى لهم.

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