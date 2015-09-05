وزير الإسكان: الاتفاق مع البنك الدولى لإطلاق مشروع للصرف الصحى بـ155 قرية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه تم الاتفاق مع بعثة البنك الدولى، والتى تزور القاهرة حاليا، على الترتيبات الخاصة بإطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومى لصرف صحى القرى، والذى سيتم تنفيذه خلال هذا العام، بقيمة 550 مليون دولار.

وقال الوزير، فى تصريحات صحفية، إن بعثة البنك الدولى، جاءت لتحول فكرة أكبر مشروع تم اقتراحه على البنك، إلى حقيقة، حيث قامت البعثة بمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالمشروع القومى لصرف صحى القرى، مع وحدة إدارة المشروع بالوزارة، والتى تم تشكيلها خصيصا لمتابعة تنفيذ المشروع.

وأضاف الوزير: "يعد المشروع هو الأول من نوعه فى قطاع المرافق فى مصر، حيث سيدار بطريقة (P4R) وهو التمويل المرتبط بالنتائج، بحيث يضمن تحقيق العائد والفائدة من تنفيذ المشروعات، والاستثمارات التى ستضخ فيها، فى وقت زمنى محدد، ومتابعته بدقة من وحدة المتابعة".

وأكد الدكتور مدبولى، أن المشروع سيتم تنفيذه على المستوى اللامركزى، حيث سيتم تنفيذه عن طريق شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات الثلاث التى تم اختيارها لتنفيذ المرحلة الأولى بها، موضحا أن المشروع يتضمن إدارة مستدامة لهذه المرافق، من خلال محور التطور المؤسسى الخاص بإدارة منظومة صرف صحى القرى المصرية.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى للوزير، وعضو وحدة إدارة المشروع، إلى أن بعثة البنك تختتم أعمالها غدا "الأحد"، وقامت بالعمل لمدة 6 أيام، مع وحدة إدارة المشروع، بحضور الدكتور على شريف عبدالفياض، مساعد الوزير للتطوير، والمهندسة راندة المنشاوى، المشرف على المشروع، وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة، موضحا أن البعثة ناقشت العديد من الأمور، منها استكمال إجراءات تعيين استشارى إدارة المشروع، واستكمال الإجراءات الخاصة باختيار الجهة التى ستقوم بمراجعة النتائج والمؤشرات.

وأوضح إسماعيل أن المشروع سيتم تنفيذه خلال العام الحالى، حيث تم توقيع البنك على المشروع بتاريخ 28 يوليو الماضى، وتم تحديد التنفيذ خلال 6 شهور من توقيع البنك، لافتا إلى أن قيمة القرض بالكامل مليار دولار، المرحلة الأولى منها 550 مليون دولار، لتنفيذ المشروع فى نحو 155 قرية فى المحافظات الثلاث المختارة، وهى القرى الملوثة للنيل على فرع رشيد وترعة السلام.

وذكر المستشار الفنى لوزير الإسكان، أن هذه المشروعات تنفذ بفكر جديد من خلال محور التطور المؤسسى الخاص بإدارة منظومة صرف صحى القرى، حيث ستقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإشراف على رفع كفاءة وتطوير الأداء الخاص، بالشركات الثلاث، من أجل إدارة مثلى لهذا المشروع القومى.