بان كى مون يدعو مصر والأردن والسعودية للمشاركة فى "الرباعية"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون كل من مصر والأردن والسعودية إلى المشاركة فى اجتماع اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط نهاية الشهر الجارى بهدف إيجاد حل دبلوماسى للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة- حسبما افادت قناة العربية الإخبارية- أن وزراء خارجية الدول العربية الثلاث سيلتقون مع نظرائهم من روسيا والولايات المتحدة ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى لإجراء محادثات فى 30 سبتمبر.

وتأتى هذه الدعوة فى أعقاب قرار الرباعية فى فبراير الماضى بضم الدول العربية إلى الجهود الدبلوماسية لإعادة إطلاق عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

>