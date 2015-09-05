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القوات المسلحة تبدأ اليوم تلقى طلبات الالتحاق بفرص عمل محور قناة السويس

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القوات المسلحة تبدأ اليوم تلقى طلبات الالتحاق بفرص عمل محور قناة السويس القوات المسلحة تبدأ اليوم تلقى طلبات الالتحاق بفرص عمل محور قناة السويس
تبدأ القوات المسلحة، اليوم السبت، تلقى طلبات الالتحاق بفرص العمل فى محور قناة السويس الجديدة للعمال والفنيين فى التشغيل والصيانة لماكينات حفر الآبار ودق الخوازيق، ممن يملكون الخبرة والكفاءة للتعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للعمل فى المشروعات القومية التى تنفذها القوات المسلحة بالمحافظات، وفقا للتخصصات الآتية:

فى مجال حفر الآبار (مهندس تصوير جيوفيزيقى "علوم جيولوجيا" / مهندس تصوير كهربى "علوم جيولوجيا" / رئيس حفارين / عامل ومساعد حفار آبار / عامل طبلية / عامل فك وتركيب وتجهيز مواسير / عامل أخذ عينات تربة / عامل تنظيف مجرى سائل الحفر / خازن فنى / عامل حقن أسمنت / لحام كهرباء وأكسجين / ميكانيكى وكهربائى معدات / عامل تشغيل ضاغط هواء / سائق رافع شوكة / عامل تشغيل مولد كهرباء / مختبر عينات وضبط سائل الحفر / عامل تنظيف محطة الحفر من الرواسب / عامل تشغيل محركات وطلمبات / عامل تشغيل طلمبة الطفلة الاحتياطى / لحام بولى اثيلين / سائق أوناش / سائق مركبة درجة أولى).

ويتم تلقى الطلبات اليوم السبت، ولمدة أسبوعين، بمقر دار المشاة بشارع مصطفى النحاس خلف مدرسة المنهل بمدينة نصر، وبالنسبة للتخصصات المطلوبة للعمل على ماكينات دق الخوازيق وهى (سائق ومساعد سائق لماكينات دق الخوازيق / مشرف طاقم تشغيل أعمال الخوازيق / عامل تشغيل أعمال الخوازيق / لحام وبراد / ميكانيكى معدات / سائق مركبات درجة أولى)، سيتم تقديم الطلبات بمقر إدارة المهندسين العسكريين بشارع الوحدة الأفريقية المتفرع من صلاح سالم أمام هيئة الاستثمار.

وتشترط القوات المسلحة أن يتراوح سن المتقدم ما بين 25-55 سنة، ويُفضَّل ذوو الخبرة فى مجالات العمل والصيانة الدورية، على أن تُرفق بطلبات التقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها، وصحيفة الحالة الجنائية وصورة رخصة القيادة المهنية وشهادة الميلاد وصورة شهادة المؤهل وشهادة الخبرة إن وجدت.

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