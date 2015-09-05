القمة المصرية الإندونيسية تتصدر عناوين صحف جاكرتا

سيطرت أخبار القمة المصرية الإندونيسية التى استضافتها العاصمة جاكرتا أمس الجمعة على الصحف الإندونيسية حيث تصدرت صور الرئيس عبد الفتاح السيسى الصفحات الأولى للصحف الرئيسية فى جاكرتا وهى جاكرتا بوست وسانج بوا وكومباس، حيث نقلت وقائع المؤتمر الصحفى بين الرئيسين والذى تم الإعلان خلاله عن تعاون لمكافحة الإرهاب.

وتحت عنوان "جوكو والسيسى يتحدثان عن الأعمال ويدافعان عن الإسلام" قالت صحيفة "جاكارتا بوست" إن مؤسسى حركة عدم الانحياز اتفقا على تنسيق جهود البلدين من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما اهتمت الصحف باتفاق الجانبين على زيادة الاستثمارات الإندونيسية فى مصر البالغة ٢٦٠ مليون دولار، كما اتفقا على بذل الجهود لزيادة حجم التبادل التجارى بينهما إلى ٢ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٠ وأكدا دعمهما لإنشاء لجنة مشتركة للتجارة، واتفقا على تحسين علاقاتهما خاصة فى مجالى التجارة والاستثمار.

ووصفت الصحيفة زيارة السيسى لإندونيسيا بأنها علامة على الروابط القوية بين إندونيسيا ومصر التى كانت أول دولة تعترف بإندونيسيا عام ١٩٤٧ بعد عامين من استقلالها.

وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى مشروع قناة السويس الجديدة وقالت إن من شأنه مضاعفة حركة مرور السفن عبر هذا الممر الحيوى.



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