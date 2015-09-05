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واشنطن تطالب بعقوبات دولية بحق مسئولين اثنين فى جنوب السودان

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واشنطن تطالب بعقوبات دولية بحق مسئولين اثنين فى جنوب السودان واشنطن تطالب بعقوبات دولية بحق مسئولين اثنين فى جنوب السودان
اقترحت الولايات المتحدة الاميركية أمس الجمعة فى مجلس الامن الدولى فرض عقوبات جديدة على مسؤولين اثنين فى جنوب السودان فى محاولة جديدة للضغط على وحركة التمرد لانهاء 20 شهرا من حرب اهلية مدمرة.

وقدمت سفيرة الولايات المتحدة سامانتا باور اسمى المسئولين خلال اجتماع مغلق لمجلس الامن، بحسب دبلوماسيين افادوا ان احد المسئولين حكومى والاخر مسؤول فى حركة التمرد.

وسيحال الاسمان إلى لجنة العقوبات التابعة للمجلس التى كانت قررت فى بداية يوليو تجميد موجودات ومنع سفر ستة قادة عسكريين جنوب سودانيين ثلاثة من القوات الحكومية وثلاثة من القوات المتمردة.

ووقع قائد التمرد رياك مشار ورئيس جنوب السودان سالفا كير فى أغسطس اتفاق سلام نص على هدنة فى المعارك التى كانت اوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت فى نزوح نحو 2,2 مليون شخص من منازلهم.

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مصر 365

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