رئيس الوزراء الأسترالى يرفض دعوات قبول مزيد من اللاجئين السوريين

رفض رئيس الوزراء الأسترالى تونى ابوت دعوات من داخل حزبه اليوم السبت لزيادة عدد اللاجئين السوريين الذين ستقبلهم أستراليا.

وحث عدد من أعضاء الحكومة بما فى ذلك أحد كبار الوزراء الذين تأثروا بصورة لطفل "3 أعوام" مات غرقا أبوت على السماح باستقبال عدد أكبر من اللاجئين السوريين.

واقترح وزير الهجرة السابق فيليب رودوك، العضو الأطول خدمة فى البرلمان، على الحكومة أن تفعل ما فعلته خلال أزمة كوسوفو فى أواخر تسعينيات القرن الماضى، عندما تم قبول عدد كبير من اللاجئين، على أن يعودوا إلى ديارهم بعد انتهاء الحرب.

ولدى استراليا حاليا ست مقاتلات من طراز إف ايه 18 سوبر هورنيت قاذفات القنابل، وطائرة للتزود بالوقود والنقل تعمل فى إطار قوات التحالف داخل العراق مع 400 فرد من القوات الجوية علاوة على 200 مدرب عسكرى يقومون بتدريب القوات العراقية .

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