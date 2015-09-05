تدريبات مكثفة لإدارة النشاط الفنى بجامعة القناة استعدادًا لأسبوع الجامعات

تجرى إدارة النشاط الفنى بجامعة قناة السويس، تدريباتها النهائية استعدادًا لأسبوع شباب الجامعات.

وتوصلت إدارة النشاط الفنى بالجامعة إلى التشكيل النهائى لكل الطلاب المشاركين فى الفعاليات، بالعمل المستمر من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساء، والعمل فى الإجازات يومى الجمعة والسبت.

ويؤدى فريق الموسيقى تدريباته فى مسرح الأنشطة الطلابية، تحت إشراف محمد عبد الله، بالإضافة إلى تدريبات فريق الكورال والمسئولة عنه رانيا حسين، أما الفن التشكيلى مسئولة عنه مروة عادل.

وقالت فاتن السيد، مديرة عام رعاية الشباب إن جميع الأنشطة بدأت فى التدريبلات النهائية استعدادًا للاشتراك فى فعاليات أسبوع شباب الجامعات العاشر، الذى يقام فى جامعة قناة السويس تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وإشراف عام الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والمنسق العام لأسبوع شباب الجامعات الدكتور طارق راشد رحمى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.