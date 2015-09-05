جامعة بنها تستعد لإطلاق مبادرة "يوم المريض" لتفاعل الأطباء مع المرضى

أعلن الدكتور إبراهيم راجح، وكيل كلية الطب بجامعة بنها، أن الجامعة بصدد الإعداد لفعاليات مبادرة جديدة أطلقت عليها "يوم المريض".

وأشار راجح فى تصريحاتٍ له، إلى أن مسئولى كلية الطب البشرى ببنها، اجتمعوا مع ممثلين من التضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للمرأة، لمناقشة آليات تنفيذ هذا اليوم على مستوى المستشفيات، إذ يتفاعل كل طبيب مع المرضى داخل المستشفى التى يعمل بها، ويتحدث معهم ويستمع إلى شكواهم، وإبراز الجانب الإنسانى فى تعامل الطبيب مع الحالات المختلفة.

وأضاف راجح، أن تلك الفكرة تأتى فى إطار دور الكلية والجامعة فى خدمة المجتمع والبيئة والدور الاجتماعى لها، بجانب دورها الطبى، موضّحًا أنه سيتم عرض المقترح على المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، للموافقة عليه ورعايته.

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