كوباية اللبن بالعسل بالزنجبيل مشروب فياجرا طبيعى

فى بعض الأحيان يعانى الرجل من بعض الاضطرابات فى الرغبة والقدرة الجنسية، سواء للمرور ببعض فترات التوتر النفسى، أو زيادة المجهود الذهنى والبدنى، أو مشكلات خاصة بالتغذية، وطبيعة الأطعمة والمشروبات التى يتناولها الرجل. الفياجرا والمنشطات يواجه الرجال بها عجزهم الجنسى.. إلا أن أخطارها كثيرة

>ومن هنا يلجأ البعض، حسبما يوضح الدكتور سعد خالد، أخصائى الأمراض التناسلية، إلى تعاطى الفياجرا والمنشطات الجنسية، والتى تعاطيها دون استشارة مختص قد يؤدى إلى الإصابة بالعجز الجنسى مستقبلا، ويهدد الرجل بحالة من انعدام القدرة الجنسية تدريجيا. الزنجبيل والعسل واللبن مشروب الفياجرا الطبيعى

>ولذا ينصح سعد بضرورة اللجوء للطرق الطبيعية فى تقوية القدرة الجنسية، وزيادة الرغبة وتحسين الأداء، من خلال الأطعمة والمشروبات، من أهمها الجرجير والفجل، والخضراوات والبصل والثوم، ومشروبات الزنجبيل، ومشروب رائع يساعد على تحسين القدرة الجنسية بشكل سريع مكون من اللبن مضاف إليه العسل حسب الرغبة دون إسراف، مع بعض من بودرة الزنجبيل المطحون ليشرب يوميا أو يوما بعد يوم دون إسراف فى الزنجبيل، فيحسن تدفق الدم فى الجسم، ويساعد على تحسين الانتصاب وتقويته، مع العسل الذى يزيد الخصوبة، واللبن المفيد فى تعزيز قوة الجسم.

شبكةعيونالإخبارية

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