شوبير مُداعبا عمرو أديب: شعرك وقع من قلة فوز الزمالك بالدورى

داعب أحمد شوبير نجم الأهلى السابق، الإعلامى عمرو أديب، قائلا: "شعرك وقع من قلة فوز الزمالك ببطولة الدورى"، ليرد أديب على شوبير قائلا: "رئيس النادى عنده شعر كتير".

أضاف الإعلامى عمرو أديب فى تصريحاته التليفزيونية لبرنامج "الكورة مع الحياة" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على قناة الحياة 2 خلال استضافة شوبير، أن الزمالك نادى الفن والهندسة ويستطيع حصد البطولة لمدة 10 سنوات مقبلة بعد وجود استقرار فى إدارة القلعة البيضاء، قائلا:"ومن حقنا نفرح بالدورى".

>رفض عمرو أديب، عودة الجماهير فى التوقيت الحالى إلى ملاعب الكرة المصرية، مطالبا بمزيد من الهدوء داخل الوسط الرياضى قبل عودة الجماهير.