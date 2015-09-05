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شوبير مُداعبا عمرو أديب: شعرك وقع من قلة فوز الزمالك بالدورى

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شوبير مُداعبا عمرو أديب: شعرك وقع من قلة فوز الزمالك بالدورى شوبير مُداعبا عمرو أديب: شعرك وقع من قلة فوز الزمالك بالدورى
داعب أحمد شوبير نجم الأهلى السابق، الإعلامى عمرو أديب، قائلا: "شعرك وقع من قلة فوز الزمالك ببطولة الدورى"، ليرد أديب على شوبير قائلا: "رئيس النادى عنده شعر كتير".

أضاف الإعلامى عمرو أديب فى تصريحاته التليفزيونية لبرنامج "الكورة مع الحياة" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على قناة الحياة 2 خلال استضافة شوبير، أن الزمالك نادى الفن والهندسة ويستطيع حصد البطولة لمدة 10 سنوات مقبلة بعد وجود استقرار فى إدارة القلعة البيضاء، قائلا:"ومن حقنا نفرح بالدورى".
>رفض عمرو أديب، عودة الجماهير فى التوقيت الحالى إلى ملاعب الكرة المصرية، مطالبا بمزيد من الهدوء داخل الوسط الرياضى قبل عودة الجماهير.

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مصر 365