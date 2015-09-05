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10 ميداليات مصرية فى دورة الألعاب الشاطئية ببسكارا الإيطالية

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10 ميداليات مصرية فى دورة الألعاب الشاطئية ببسكارا الإيطالية 10 ميداليات مصرية فى دورة الألعاب الشاطئية ببسكارا الإيطالية
تحتل بعثة المصرى المشاركة فى دورة الألعاب الشاطئية المقامة بمدينة بسكارا الإيطالية حتى 6 سبتمبر المركز الخامس فى جدول الترتيب، بعد 8 أيام من المنافسات بـ10 ميداليات متنوعة.

كان للسباحة النصيب الأكبر منها بـ7 ميداليات 4 فضة و3 برونزية، فى حين حقق منتخب المصارعة ميدالية ذهبية وأخرى برونزية، بينما أحرز الشراع ميدالية فضية.

جدير بالذكر أن إيطاليا تتصدر الترتيب بـ63 ميدالية متنوعة فى البطولة التى تشارك فيها بـ6 لعبات مختلفة هى كرة القدم، والطائرة، والشراع، والسباحة، والمصارعة، والتنس.

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مصر 365

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