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اليوم.. "الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يعلن موعد بدء العام الدراسى الجديد

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اليوم.. "الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يعلن موعد بدء العام الدراسى الجديد اليوم.. "الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يعلن موعد بدء العام الدراسى الجديد
قال محمد سعد رئيس امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، إن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى يعقد اجتماعه اليوم السبت، لتحديد موعد بدء العام الدراسى 2015 - 2016، موضحا أنه سيتم الإعلان عن خريطة العام الدارسى ومواعيد الامتحانات والإجازات الرسمية التى تتخلل العام الدراسى، إضافة إلى مدة الدراسة فى الفصل الدراسى الأول والثانى.

وأوضح سعد، فى تصريحات صحفية، أنه بالنسبة لبدء الدراسة فى المدارس الخاصة والدولية، تبدأ حسب ظروف وطبيعة كل مدرسة والمناهج التى تدرسها كل مدرسة، موضحا أن المدارس الدولية تدرس مناهج لها طبيعة خاصة، مشيرا إلى أن بعضها يبدأ قبل الدراسة بأسبوع أو اثنين.

وفى سياق متصل، عقد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم اجتماع مع قيادات الوزارة لبحث الاستعداد للعام الدراسى الجديد من حيث وصول الكتب الدراسية وانتهاء أعمال الصيانة وخطة الوزارة للقضاء على الدروس الخصوصية.


>- المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى يعتمد غدا خريطة العام الدراسى.. بدء الدراسة 27 سبتمبر.. و16 يناير 2016 امتحانات نصف العام.. وبدء الإجازة 30 يناير.. و4 يونيو انطلاق امتحانات الثانوية العامة

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