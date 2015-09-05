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الرشيد يحصل على الدبلوم في العلاقات العامة من معهد CIPR اللندني

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الرشيد يحصل على الدبلوم في العلاقات العامة من معهد CIPR اللندني الرشيد يحصل على الدبلوم في العلاقات العامة من معهد CIPR اللندني

    حصل إبراهيم بن محمد الرشيد مدير العلاقات والاتصال والإعلام بالمركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) على دبلوم المعهد الملكي للعلاقات العامة CIPR في العلاقات العامة CIPR Diploma.

وأشار الزميل الرشيد إلى أن الدبلوم المتقدم يساعد على عرض النظريات والمفاهيم والأشكال والتطبيقات في إدارة العلاقات العامة الإستراتجية والتأكيد على أهمية التخطيط لعلاقات عامة إستراتيجية، والتأكيد على الاتصالات الجماعية ومهامها الإستراتيجية من خلال تلمّس حاجات الجماهير والمساهمين في تصميم الاتصالات. والعمل على زيادة فعالية التخطيط الإعلامي والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى استخدام المعلومات وأساليب الاتصال المقنعة.

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