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اختتام البرامج القرآنية في جامع العقيلي بالمذنب

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    اختتمت البرامج القرآنية في جامع عبدالعزيز العقيلي بمحافظة المذنب مساء الأحد، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز رئيس هيئة البيعة، وبحضور سليمان التويجري محافظ المذنب.

وقد تم استعراض نماذج من حفظة كتاب الله من طلاب حلقات الجامع. وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن البرامج القرآنية التي ينظمها الجامع في شهر رمضان المبارك من كل عام.

واختتم الحفل بتكريم حفظة كتاب الله، وطلاب حلقات الجامع المتميزين في برنامج بصائر لحفظ القرآن الكريم ومراجعته، والفائزين من الرجال والنساء في الدورة الثانية لقصص القرآن الكريم.

وعبر يوسف العقيلي إمام وخطيب الجامع والمشرف على هذه البرامج عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن عبدالعزيز على رعايته الكريمة لهذه البرامج القرآنية، لافتاً إلى أن رعايته جاءت في عامها السادس على التوالي.

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