مستشفى قوى الأمن ينظم برنامجاً لتشخيص أمراض البلع بالمنظار

تعقد مستشفى قوى الأمن بالرياض ورشة العمل حول استخدام تقنية المناظير في فحص عملية البلع، تنظمها إدارة الشؤون الاكاديمية والتوعية الصحية بمشاركة قسم الجراحة، وبالتعاون مع الجمعية السعودية لأمراض السمع والتخاطب،. وتبدأ الورشة التي تعقد في مركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز، اليوم السبت وتتواصل ثلاثة أيام.

وأوضح الدكتور محمد بن عمر العسيري مدير إدارة الشؤون الاكاديمية والتوعية الصحية، رئيس اللجنة المنظمة، أن الورشة تعد الاولى على المستوى العربي، وتشتمل على الجوانب المعرفية والمهارية لتأهيل العاملين في مجالات تشخيص ومعالجة أمراض البلع وتدريبهم على استخدام المناظير في أعمال الفحص والتقييم ومن ثم تحديد الخطوات العلاجية المناسبة.

من جانبه ذكر الدكتور عبدالرحمن العقيل، استشاري امراض البلع والتخاطب، رئيس اللجنة العلمية لورشة العمل ان الورشة تطرح أحدث استخدامات تقنية المنظار في فحص وتقييم وعلاج امراض البلع، وسيكون الملتحقون بالورشة بعد تلقيهم التدريبات قادرين على تقديم الرعاية الصحية المتخصصة عالية الجودة،

ويشارك في أعمال الورشة مختصون في أمراض البلع والتخاطب من الولايات المتحدة، وعدد من المحاضرين والمدربين المحليين المؤهلين، الذين سيغنون البرنامج العلمي بخبراتهم، وتجاربهم.