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منتج الشوكولاته الذي ظهر في مقطع فيديو لا يحتوي على دهون خنزير

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    أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها تجاوباً مع ما ورد في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في وسائط الإتصال، ومواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه احد المواطنين، وهو يشير إلى وجود "دهون لحم الخنزير" ضمن محتويات أحد انواع الشوكولاته التي اشتراها من محل لبيع الحلويات في المنطقة الشرقية، ارسلت احدى فرق التفتيش التابعة لها، لسحب المنتج احترازياً، وأخذ عينات منه، تمهيداً لإخضاعها لتحاليل مخبرية، "للإطمئنان".

وأوضحت الغذاء والدواء، في بيان نشرته على موقعها الرسمي (www.sfda.gov.sa)، أن بطاقة المنتج المسجلة في أنظمة الهيئة الالكترونية، توضح أنه لا يحتوي على اي من منتجات لحم الخنزير، واللبس جاء من سقوط حرف الألف في كلمة "لا" الواردة ضمن عبارة "لا يحتوي على الجلوتين والدهون لحم الخنزير"، المترجمة إلى العربية من اللغة الإنجليزية، مؤكدة أنها وردت في النص الإنجليزي بشكل صحيح (Does not contain pork fat) مشددة على أنها ستخضع المنتج إلى تحاليل مخبرية "احترازياً".

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