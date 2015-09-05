٥٠ مرشحاً ومرشحة في مراكز سدير الانتخابية

شهدت المراكز الانتخابية الثلاثة لبلديات حوطة سدير، جلاجل، وروضة سدير إقبالا من المرشحين قارب ال ٥٠ مرشحا ضمنها مرشحة واحدة في جلاجل ومرشحتان بروضة سدير.

ومن المتوقع ازدياد الإقبال خلال الأيام القادمة قبل اقفال فترة الترشيح يوم ٤-١٢-١٤٣٦ بعد ان اقرت وزارة الشؤون البلدية زيادة أعداد المنتخبين إلى الثلثين بدلا من النصف في الدورات السابقة في المراكز والمحافظات والامانات والثلث بقرار من الوزير.

وفي موضوع ذي صلة زارت قيادات كشافة سدير المراكز الانتخابية لحث وتعريف المواطنين بأهمية القيد ونشر ثقافة الانتخاب والترشيح بين المتقدمين.