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ترقية عدد من موظفي أمانة نجران

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    أصدر م. فارس الشفق أمين منطقة نجران قراراً يقضي بترقية (١١) موظفاً في مختلف الوكالات والإدارات والأقسام والجهات التابعة لعدد من المراتب الوظيفية الواقعة بين المرتبة التاسعة والمرتبة السادسة بعد توفر الشروط اللازمة للترقية.

وأوضح هادي آل مهتم مدير عام الشؤون الإدارية والمالية المكلف أنه تم ترقية أربعة موظفين للمرتبة التاسعة: حمد آل بحري، هادي آل منصور، ملحف آل حيدر، عبدالله هران؛ وترقية (ثلاثة) موظفين للمرتبة الثامنة: حسين آل خمسان، هادي آل منجم، مصلح آل عباس؛ وكذلك ترقية موظفين اثنين للمرتبة السابعة: علي آل قرنان، مهدي آل بعتج؛ وترقية اثنين آخرين للمرتبة السادسة وهم: علي آل منصور، محمد الصقور.

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