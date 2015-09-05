نائب الملك يعزي العميد القحطاني

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين تعازيه إلى العميد متقاعد محمد مفرح القحطاني مساعد مدير شرطة منطقة الرياض للأمن الوقائي سابقاً في وفاة والده الشيخ مفرح بن عوض القحطاني رحمه الله داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته جاء ذلك خلال برقية تلقاها العميد القحطاني من سموه. من جانبه عبر العميد القحطاني عن شكره وتقديره باسمه ونيابه عن اخوانه علي ومداوي وأسرته لسموه يحفظه الله على هذه المشاعر التي خففت من احزاننا،وهذا ليس بمستغرب من القيادة الحكيمة على ابناء هذا الوطن في مشاركتهم افراحهم واحزانهم داعين الله عز وجل لسموه أن لا يريه مكروهاً وان يطيل في عمره لخدمة دينه ومليكه ووطنه كما شكر العميد القحطاني جميع من واساهم في فقيدهم من أصحاب السمو الأمراء والوزراء وشيوخ القبائل والمواطنين من مدنيين وعسكريين .