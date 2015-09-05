الوايلي رئيساً لبلدية محافظة ثادق

حوطة سدير - خالد النصار

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ قرارا بترقية حمد بن عبدالله الوايلي الى المرتبة الثانية عشرة رئيسا لبلدية محافظة ثادق.

هذا وقد توجه الوايلي بالشكر الجزيل لوزير الشؤون البلدية والقروية، والشكر موصول لأمين منطقة الرياض م. إبراهيم السلطان، ولوكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج جاسر الجاسر، ولمدير عام شؤون الموظفين بالوزارة عبدالاله الماضي، ولوكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقه م. عبدالله العسكر.