مصادر بالجماعة الإسلامية: أسامة حافظ يسعى للتنازل عن رئاسة مجلس الشورى

كشفت مصادر داخل الجماعة الإسلامية، أن الشيخ أسامة حافظ رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، يسعى للتنازل عن رئاسة الجماعة، نظرًا لأنه لا يحب العمل الإدارى.

وقالت المصادر، لـ"اليوم السابع": "يشتهر أسامة حافظ داخل الجماعة الإسلامية بأنه رجل زاهد ويميل لدراسة العلوم الشرعية، كما أنه ليس مميزًا فى العمل الإدارى، لذلك يسعى لتنازل عن رئاسة شورى الجماعة الإسلامية لأحد أعضاء مجلس شورى الجماعة".

وأوضحت المصادر، أن هناك شخصيات من الممكن أن تتولى رئاسة شورى الجماعة حال تنازل أسامة حافظ؛ وهم الشيخ على الدينارى والشيخ رجب حسن والشيخ صلاح هاشم والشيخ عبد الآخر حماد.

- إصلاح الجماعة الإسلامية: رفضنا عرض بعض الأحزاب الترشح والتنسيق معها