سامح عاشور: انتخابات "المحامين" نهاية نوفمبر..واليوم أحسم ترشحى للبرلمان

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن مجلس النقابة العامة للمحامين سيجتمع الأسبوع المقبل لتحديد الجدول الزمنى لانتخابات النقابة وموعد فتح باب الترشيح.

وقال "عاشور" لـ"اليوم السابع" إن انتخابات نقابة المحامين ستكون فى نهاية شهر نوفمبر القادم، ولكن يبقى تحديد المواعيد لفتح باب الترشيح والاقتراع والدعاية والطعون والتنازلات وغيرها من إجراءات، وسيراعى فيها زيادة عدد المحاكم الابتدائية والتى تستوجب زيادة عدد أعضاء مجلس النقابة العامة عن المحاكم الابتدائية وفقا لقانون المحاماة.

وأشار نقيب المحامين إلى أنه سيحسم اليوم السبت موقفه النهائى من الترشح لعضوية مجلس النواب فى الانتخابات البرلمانية 2015، إذا كان سيخوض الانتخابات أم سيمتنع عن الترشح بسبب خوضه انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب، مضيفا أنه إذا قرر خوض الانتخابات البرلمانية سيحسم ما إذا ما كان سيترشح على المقعد الفردى أم ضمن قائمة.

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