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الإعلان عن نجاح باحثة مصرية فى تحويل بنزين 80 لـ95 بمعايير دولية

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الإعلان عن نجاح باحثة مصرية فى تحويل بنزين 80 لـ95 بمعايير دولية الإعلان عن نجاح باحثة مصرية فى تحويل بنزين 80 لـ95 بمعايير دولية
تستضيف جامعة القاهرة كلية الهندسة المبنى الاجتماعى، ظهر اليوم السبت، مؤتمرًا للإعلان عن أحدث ابتكار علمى الباحثة المصرية منال متولى، أثناء التحضير لرسالة الدكتوراه الخاصة بها، وذلك من خلال ابتكار وقود معدل يعمل على تحويل بنزين 80 إلى 95، مع الالتزام بالمعايير المصرية والدولية بيئيًا واقتصاديًا.

وأوضحت جامعة القاهرة، أن هذا الابتكار سيعمل على توفير مليارات الجنيهات بالنسبة لمصر ودول العالم، وذلك من خلال الاستفادة من مادة "الميثانول" المنتجة محليًا والتغلب على المشاكل التى واجهت معظم الشركات فى أبحاثها لاستخدام هذه المادة.

وأكدت منال متولى، الباحثة المصرية، أنها قد أضافت هذه التركيبة الكيميائية للاستفادة منها برفع الرقم "الأوكتينى" للنافتا كبديل عن استخدام بنزين 95 المستورد عالى التكلفة لتحويل النافتا إلى بنزين 80 أو بنزين 92 المدعم وتوفير جزء من عمليات التشغيل لتحسين الرقم الأوكتينى للنافتا، بما يحقق عائدًا ماديًا كبيرًا وكذلك يمكن استخدامه كمحسن أوكتان (Octane Booster) لرفع الرقم الأوكتينى للبنزين المحلى (السوقى) سواء كان بنزين 80 أو بنزين 92 لاستخدامه للسيارات التى تتطلب رقمًا أوكتينيًا مرتفعًا، وذلك على نفقتها الشخصية طوال فترة البحث الخمس سنوات الماضية.

يذكر أن الباحثة منال متولى قامت بالعديد من التجارب والاختبارات على مدار خمس سنوات للوصول إلى هذه التركيبة المبتكرة، التى عملت على ظهور العيوب لتفادى الأضرار التى ظهرت نتيجة استخدام هذه المادة عند خلطها ببنزين 80، وقد قامت بفحص العينة بالعديد من معامل الحاصلة على شهادة الأيزو فى مجال البحوث البترولية والكيميائية، وقد تم تسجيل براءة الاختراع الوطنية والدولية بعد حصولها على شهادات معتمدة من معامل شركة مصر للبترول.

ومن المقرر أن يشهد هذا المؤتمر حضور عدد من المسئولين الحكوميين، حيث تم توجيه دعوة لوزير البترول والعديد من شركات البترول وعدد كبير من الإعلاميين.

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