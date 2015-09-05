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وصول جثامين شهداء الإمارات باليمن إلى أبوظبى

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وصلت إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى اليوم السبت، جثامين "شهداء الإمارات" من الجنود الذين استشهدوا خلال مشاركتهم فى قوات التحالف باليمن.

وكانت القوات المسلحة الإماراتية أعلنت أمس الجمعة "استشهاد 45 من جنودها البواسل المشاركين ضمن قوة التحالف العربى فى عملية إعادة الأمل باليمن بقيادة المملكة العربية ".

ووصلت فجر السبت جثامين الجنود إلى مطار البطين بأبوظبى، على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوى، يرافقها ضباط وضباط صف من القوات المسلحة.

وجرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقبال الجثامين على أرض المطار، حيث كان عدد من كبار ضباط القوات المسلحة فى الاستقبال .

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

الإمارات:عازمون على إنهاء تمرد الحوثيين وولى عهد أبوظبى .. سنطهر اليمن

استشهاد 50 جنديا إماراتيا وبحرينيا فى اليمن.. والسيسى ينعى ولى عهد أبو ظبى وملك البحرين.. وزير الدولة الإماراتى: صاروخ أرض – أرض وانفجار مستودع ذخيرة أودى بحياتهم والتحالف العربى سينتصر
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مصر 365

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