وصول جثامين شهداء الإمارات باليمن إلى أبوظبى

وصلت إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى اليوم السبت، جثامين "شهداء الإمارات" من الجنود الذين استشهدوا خلال مشاركتهم فى قوات التحالف باليمن.

وكانت القوات المسلحة الإماراتية أعلنت أمس الجمعة "استشهاد 45 من جنودها البواسل المشاركين ضمن قوة التحالف العربى فى عملية إعادة الأمل باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية".

ووصلت فجر السبت جثامين الجنود إلى مطار البطين بأبوظبى، على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوى، يرافقها ضباط وضباط صف من القوات المسلحة.

وجرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقبال الجثامين على أرض المطار، حيث كان عدد من كبار ضباط القوات المسلحة فى الاستقبال .

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