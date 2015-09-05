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الإمارات:عازمون على إنهاء تمرد الحوثيين وولى عهد أبوظبى .. سنطهر اليمن

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الإمارات:عازمون على إنهاء تمرد الحوثيين وولى عهد أبوظبى .. سنطهر اليمن الإمارات:عازمون على إنهاء تمرد الحوثيين وولى عهد أبوظبى .. سنطهر اليمن
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية فى الامارات العربية المتحدة أنور قرقاش إن مأرب ستسقط فى يد قوات التحالف العربى وما حدث لن يغير الوضع ، فى إشارة إلى حادث اليوم الجمعة الذى نتج عنه مقتل 45 جنديا إماراتيا.

وقال قرقاش ، فى تصريح خاص لقناة "العربية" الاخبارية مساء اليوم الجمعة "عازمون على تحقيق أهداف التحالف بإنهاء تمرد الحوثيين" ، مشيرا إلى أن عدد الجرحى جراء الحادث أقل من عدد الشهداء.
>وكانت الإمارات قد أعلنت استشهاد 45 جنديا من قواتها العسكرية بعد قصف مخزن أسلحة باليمن عبر صاروخ أرض أرض اليوم.

من جانبه قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات إن "تطهير اليمن من الميليشيات الانقلابية والعدوانية التى عاثت فسادا وتخريبا هدف لن نحيد عنه ".

وأضاف بن زايد فى تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" أن "أبناء الإمارات ثابتون فى المضى بطريق إزاحة الظلم والضيم عن إخواننا اليمنيين".

وكانت القوات المسلحة الإماراتية أعلنت اليوم الجمعة مقتل 45 من جنودها المشاركين فى قوات التحالف العربى باليمن، وقال بن زايد: "تحية إكبار وإجلال لشهداء الواجب والوطن أبطال القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا اليوم أثناء مشاركتهم مع قوات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية ".

وأضاف: "كوكبة غالية من ابنائنا نالوا الشهادة فى هذا اليوم الكريم قلدوا وطنهم وأسرهم أوسمة الفخر والعز، شهداء الواجب نماذج مضيئة فى تاريخنا وتاريخ امتنا".

وتابع ولى عهد أبوظبي: "تضحيات ابطالنا تزيدنا فخرا واعتزازا بوقفة الامارات التاريخية مع شقيقتها السعودية بصد العدوان عن الشقيقة اليمن والمنطقة"، لافتا الى أن "الوطن برمته يعيش روحا جديدة بتضحيات شهدائنا الذين نحمل لهم فى أعماقنا الاعتزاز والتباهى بصنيعهم ".

وقال: "أبناؤنا جادوا بأغلى ما يملكون.. رجال نشأوا من معين الاصالة ورووا وطنهم وامتهم حبا ووفاء" مشددا على أن "أبناء الامارات ثابتون فى المضى بطريق ازاحة الظلم والضيم عن اخواننا اليمنيين".
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مصر 365

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