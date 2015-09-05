مجلس التعاون الخليجى ينعى "شهداء الواجب" على أرض اليمن

نعى أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى شهداء الواجب من الجنود البواسل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الذين روت دماؤهم الزكية اليوم الجمعة أرض اليمن الشقيق خلال العمليات العسكرية ضمن قوات التحالف العربى بقيادة السعودية.

وقال الأمين العام ـ فى بيان مساء اليوم ـ " إن استشهاد جنودنا البواسل على أرض اليمن العزيزة سيظل رمزا للتضحية والفداء ، وعنوانا للتكاتف والتضامن مع الأشقاء العرب فى اليمن الشقيق " ، مؤكدا أن مشاركة القوات المسلحة لدول المجلس ضمن التحالف العربى فى عملية اعادة الأمل تأتى دفاعا عن الشرعية فى اليمن ، واعادة الأمن والإستقرار الى ربوعه ، ونصرة شعبه المكلوم ، والدفاع عن أمن وسلامة دول المجلس.

وأعرب عن اصرار دول مجلس التعاون وعزمها على مواصلة دعم جهود الشعب اليمنى لاستعادة سلطة الدولة ، ودحر القوى المتمردة وتخليص الشعب اليمنى الشقيق من جورها وطغيانها.

وتوجه الأمين العام الى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة والعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ، والى حكومات الدول الأربعة والى أسر الشهداء الأبرار بأحر التعازى وصادق المواساة ، سائلا المولى العلى القدير أن يتقبل الشهداء فى جنات الخلد والنعيم.

>