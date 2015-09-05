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نائب لبنانى : الفاسد الأكبر فى البلاد هو سلاح حزب الله

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نائب لبنانى : الفاسد الأكبر فى البلاد هو سلاح حزب الله نائب لبنانى : الفاسد الأكبر فى البلاد هو سلاح حزب الله
قال النائب اللبنانى نديم الجميل عضو كتلة (حزب الكتائب اللبنانية) " إن الفاسد الأكبر فى لبنان هو السلاح المتفشى بالبلاد وهو سلاح حزب الله".

وأضاف الجميل ـ فى تصريح صحفى اليوم ، تعليقا على المظاهرات ضد الفساد سواء من المجتمع أو التيار الوطنى الحر بزعامة العماد ميشال عون ـ " إن سلاح حزب الله يسهل تصنيع الحبوب المخدرة وسرقة السيارات وخطف المواطنين من أمام المطار ، وإن هذا السلاح يعطل ويعطل انتخاب رئيس للبلاد تحت أى حجة يضعها العماد ميشال عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح ، الذى هو أداة التنفيذ لحزب الله".

وقال " إن الطريق صعب ، ولكن فى النهاية سنحقق حلمنا وسنصل الى البلد المثالى وسننهى هيمنة حزب الله والهيمنة السورية والايرانية على لبنان ، وعندما يتحرر لبنان من السلاح والهيمنة الايرانية والسورية عندها يمكننا أن نبنى الوطن الذى نريده".

وأعرب عن تأييده للمطالب التى يريدها الشعب اللبنانى من كهرباء ومياه وحل أزمة النفايات ، إلا أنه شدد على أن " تغيير النظام ممنوع وتغيير الحكومة لا يجوز لأن الصراع ليس ضد وزير أو رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام والبعض من مصلحته إضعاف قرار الحكومة"
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مصر 365

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