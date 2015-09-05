مقاتلات إماراتية تشن غارات على أهداف للحوثيين ثأرا لجنودها

شنت مقاتلات تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، المشاركة ضمن قوات التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن مساء أمس، غارات جوية ضد مواقع ميليشيات الحوثيين المتمردة فى اليمن.

وأوضحت قناة "العربية" الاخبارية أن الغارات استهدفت تجمعات للحوثيين ومستودعات للأسلحة فى مكيراس بمحافظة البيضاء، وفى مأرب استهدفت تجمعات للحوثيين وآليات عسكرية، كما استهدفت مصنع ألغام فى صعدة بالإضافة إلى معسكرات الحرس الجمهورى ومستودعات أسلحة فى إب وصنعاء وألحقت بها خسائر فادحة.

يأتى ذلك بعد ساعات من استشهاد 45 جندياً إماراتيا فى قصف صاروخى استهدف مخزن أسلحة باليمن.

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