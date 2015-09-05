"المرصد": ارتفاع حصيلة إنفجاراى السويداء بسوريا إلى 26 قتيلا

ارتفعت حصيلة الاعتداءين بسيارة مفخخة الجمعة فى ضواحى السويداء جنوب سوريا إلى 26 قتيلا بينهم رجل دين درزى بارز، وفق ما اعلن المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن "ارتفعت حصيلة الانفجارات فى ضواحى مدينة السويد إلى 26 قتيلا ونحو 50 جريحا"، وبين القتلى الشيخ الدرزى وحيد البلعوس المعروف بمناهضته للاسلاميين المتطرفين وللنظام على السواء، وكانت حصيلة سابقة اشارت إلى مقتل ثمانية اشخاص.

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