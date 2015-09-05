الجيش الليبى يسيطر على مستشفى ومقر الشركة الفلبينية فى بنغازى

قال القائد الميدانى بالكتيبة "204" دبابات التابعة للجيش الليبى عقيد عبدالله الشعافى أن أفراد الكتيبة بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية تمكنوا من السيطرة على مستشفى الهوارى العام ومقر الشركة الفلبينية غرب مدينة بنغازى.

وأضاف الشعافى فى تصريح صحفى مساء الجمعة أن أفراد الكتيبة والاستخبارات تمكنوا من صد هجوم مباغت من الفرع الليبى لتنظيم داعش الإرهابى بعد أن حاولوا التمركز خلف مستشفى الهوارى.

وأوضح القائد الميدانى بالكتيبة أن اشتباكات عنيفةً اندلعت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلّفت ثمانية قتلى من تنظيم داعش.

وأضاف أن الجماعات الإرهابية تحاول استرجاع السيطرة على مقر ‏الشركة الفلبينية، والذى تم استخدمه فى زرع القناصة، لافتاً إلى أنه تم الاستيلاء على مدرعة وأجهزة لاسلكى وكمية من الأسلحة والذخائر.

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