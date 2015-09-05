أخبار عاجلة

فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية -
مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
عيش الليلة | الحلقة الـ 12 الموسم الاول | لوسي و أحمد زاهر | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: كواليس فريق سموحة في جوهانسبرج قبل لقاء بيدفيست - الخميس 06 إبريل 2017 -
مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017 -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الليبى يسيطر على مستشفى ومقر الشركة الفلبينية فى بنغازى

Google+ Print
الجيش الليبى يسيطر على مستشفى ومقر الشركة الفلبينية فى بنغازى الجيش الليبى يسيطر على مستشفى ومقر الشركة الفلبينية فى بنغازى
قال القائد الميدانى بالكتيبة "204" دبابات التابعة للجيش الليبى عقيد عبدالله الشعافى أن أفراد الكتيبة بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية تمكنوا من السيطرة على مستشفى الهوارى العام ومقر الشركة الفلبينية غرب مدينة بنغازى.

وأضاف الشعافى فى تصريح صحفى مساء الجمعة أن أفراد الكتيبة والاستخبارات تمكنوا من صد هجوم مباغت من الفرع الليبى لتنظيم داعش الإرهابى بعد أن حاولوا التمركز خلف مستشفى الهوارى.

وأوضح القائد الميدانى بالكتيبة أن اشتباكات عنيفةً اندلعت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلّفت ثمانية قتلى من تنظيم داعش.

وأضاف أن الجماعات الإرهابية تحاول استرجاع السيطرة على مقر ‏الشركة الفلبينية، والذى تم استخدمه فى زرع القناصة، لافتاً إلى أنه تم الاستيلاء على مدرعة وأجهزة لاسلكى وكمية من الأسلحة والذخائر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365