وليد جنبلاط يتهم النظام فى سوريا باغتيال شيخ درزى بارز

اتهم رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط مساء الجمعة ما أسماهم "دروز النظام السورى" باغتيال الشيخ الدرزى السورى وحيد البلعوس، داعيا دروز سوريا إلى انتفاضة ضده النظام، حسب قوله.

وقال جنبلاط، وهو من أبرز زعماء الدروز فى لبنان، خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" نشرتها صحيفة الأنباء الإلكترونية التابعة لحزبه "كل التحية للشهيد الشيخ وحيد البلعوس ورفاقه الذين اغتالهم نظام بشار الأسد قاد "البلعوس" انتفاضة ترفض الخدمة العسكرية فى جيش النظام، ورفض أن يكون أهل جبل العرب "معقل الدروز بسوريا" شركاء فى قمع وقتل إخوانهم من الشعب السورى".

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