نائب خادم الحرمين يجرى اتصالين بملك البحرين وولى عهد أبو ظبى

جرى نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز اتصالين هاتفيين بالعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم خلال الاتصالين تبادل التعازى والمواساة فى استشهاد عدد من الجنود فى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد توجه نائب خادم الحرمين الشريفين إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته وأن يتقبلهم مع الشهداء.

كما أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ العميد ركن ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكى بقوة دفاع البحرين.

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