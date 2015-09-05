بعد خمس سنوات جو رعد يقرر فضح هذه الفنانة

بيروت_ سيدتي نت

بالصدفة التقى الفنان جو رعد بفنانة رفض الكشف عن اسمها في مطعم، فسلّمت عليه بعد قطيعة سنوات، ما دفع بجو إلى رواية قصته مع هذه الفنانة عبر حسابه الخاص على "تويتر" حيث كتب سلسلة تغريدات جاء فيها:

"اليوم التقيت بفنانة بعرفها من سنين وانقطعت علاقتنا بسبب قصة رح خبركن ياها فنانة خلتني اسأل شو بتعمل الشهرة ببعض الفنانين؟ من 5سنين حكيتني هالفنانة وطلبت مني صالحها مع زميلة الها واجمعهن على عشا وبالفعل دقيت لزميلتها وعزمتها وبالليل لبت الدعوة وكانت المفاجأة".

وتابع جو "وقتها قلت للفنانة التانية انو في مصممة خليجية بدها تتعرف عليها نطرنا ما اجت الفنانة الاولى، دقيتلها كان خطها مطفي ومن يومها ما عادت حكيتني...اضطريت اعترف للفنانة عن سبب الدعوة ويومها زعلت مني وفلت. اليوم التقيت بمطعم بالفنانة الاولى لأول مرة من سنين سلمت عليي وكأن شيئا لم يكن".

وختم قائلاً "من سنين لهلء ما عدت عرفت ليه عملت هيك، ومن سنين لهلء علاقتها بزميلتها مثار جدل بالصحافة... ما بينوب المصلح الا تلتين القتلة".

وفي اتصال معه، سألنا جو من تكون هاتان الفنانتان فرفض الرد، سألناه هل هما هيفاء وهبي وإليسا، أم أحلام وشمس أم غيرهما؟ فضحك وأجاب "لا أريد أن أعيد فتح خلافات الماضي، لكنّي أردت أن يصل للناس سلوك بعض الفنانين خلف الكواليس وهو سلوك مغاير تماماُ لما نراه على أرض الواقع".

ولدى سؤالنا لماذا لم يبادر إلى معاتبها قال "لو كان لديها نية بالإجابة لما جعلتني أنتظر خمس سنوات". وعن علاقته بالفنانة الثانية قال "في اليوم التالي اتصلت بي وشكرتني على بادرتي الطيبة وقالت لي بالحرف الواحد: ما بقا تعيدها".