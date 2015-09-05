بعد دخول طليقها السجن غادة عبد الرازق تحتفل وهكذا تذكرته

إحتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بعيد ميلاد ابنتها روتانا، وقامت بنشر صورتين على حسابها الخاص على "إنستقرام" الاولى لـ روتانا، علقت عليها " عيد ميلاد سعيد حبيبة قلب المامي عقبال مليون سنة"، والثانية تجمع روتانا بزوجها حامد والشايب كتبت تحتها "حبايب قلبي".

يشار الى أن روتانا متزوجة من نقيب في الشرطة ولها منه إبنتين خديجة وجويرية، وأمضت غادة عبد الرازق إجازة الصيف برفقتهم في فرنسا. وهي تعرضت في اليوميين الماضيين لشائعة، أكدت انها تزوجت بشكل سري، من رجل من خارج الوسط الفني، وتمضي شهر العسل معه في إسبانيا، ولكنها نفت الشائعة بقوة.

من ناحية أخرى، ألقت السلطات المصرية القبض على طليق غادة الإعلامي محمد فودة، بسبب تورطه في قضية فساد كبرى، مما دفعها للإتصال بعائلته لمعرفة الموقف القانوني له في القضية، وقررت تكليف فريق من المحامين للدفاع عنه.