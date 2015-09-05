بيرين سات غاضبة من الصحافة فكيف ردّت على خبر حملها؟

للمرة الثانية وبّخت النجمة التركية بيرين سات الشهيرة بسمر في (العشق الممنوع) في حفل افتتاح فيلم ((minyonlar الأجنبي في مركز (إستنيا بارك) التجاري الذي قامت بالتعاون مع زوجها كينان دوغلو بدبلجته بصوتيهما إلى اللغة التركية، صحافة الباباراتزي التركية التي أغضبتها ثانيةً بنشرها إدعاءات حملها إثر تصوير بطنها المنتفخ وزيادة وزنها الملحوظة في مطار ميلاس خلال توجهها لمدينة بودروم مع زوجها المغني كينان دوغلو. وصرحت بيرين سات للصحافة ويدها بيد زوجها كينان دوغلو قائلة: "كل الأخبار التي نشرت عنا مؤخراً لا تمتّ لنا بصلة لكن هذه الأخبار لها تأثير لدى الرأي العام ، ومن بين ما نشرت إني حامل، وهذا الخبر غير صحيح".

ولم ترتح بيرين سات من أسئلة الصحفيين حول طبيعة علاقتها بحماتها. فحاولت حسم التساؤلات قائلة بصراحتها الشهيرة بها: "تارة تكتب الصحافة إنها تتابعني على كافة حساباتي في مواقع التواصل الإجتماعي، وتارة إنها انتقدتني، وتارة أخرى إنها لا تتابعني، وأنا أرى أن العلاقات الإنسانية يجب ألا تبتذل في الصحافة بهذه الصورة ومطلوب احترامها".

وعلقت حول مطاردة صحافة الباباراتزي لها في كافة تحركاتها مع زوجها كينان حتى خلال إجازتهما القصيرة في بودروم مع حماتها سربيل دوغلو فابتسمت قائلة وزوجها معاً: "ليس بيدنا حيلة، هذا هو الجزء اللطيف في عملنا الفني وعلينا قبوله رغم اختراقه خصوصيتنا".

بالصور: قبل أيام من تصويرها "السلطانة كوسيم" هل بيرين سات حامل؟

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي