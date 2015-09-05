المملكة تعزي الإمارات والبحرين في استشهاد 56 من أبطال «إعادة الأمل»

أجرى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز اتصالين هاتفيين أمس بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم خلال الاتصالين تبادل التعازي والمواساة في استشهاد عدد من الجنود في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقد توجه نائب خادم الحرمين الشريفين إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته وأن يتقبلهم مع الشهداء.

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً أمس بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، وسمو الشيخ العميد ركن ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين.

وجرى خلال الاتصالين تبادل التعازي والمواساة في استشهاد عدد من الجنود السعوديين والإماراتيين والبحرينيين بمأرب.

وقال سمو ولي ولي العهد: نعزي أنفسنا في استشهاد الجنود من المملكة والإمارات والبحرين، مما يؤكد مجدداً شجاعة أبنائنا في القوات المسلحة بدولنا الثلاث وبسالتهم ووطنيتهم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبلهم مع الشهداء وأن يرفع منزلتهم.

وشدد سموه على أن دم شهدائنا لن يذهب هدراً وسوف يزيدنا عزماً وإصراراً على مواصلة طريقنا لإعادة الأمل إلى اليمن بإذن الله وإزالة قوى الشر التي عبثت بمقدرات الشعب اليمني الشقيق.