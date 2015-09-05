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محمد غنيم: تحالف الجبهة الوطنية اعتمد 20 مرشحًا على مقاعد الفردى

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محمد غنيم: تحالف الجبهة الوطنية اعتمد 20 مرشحًا على مقاعد الفردى محمد غنيم: تحالف الجبهة الوطنية اعتمد 20 مرشحًا على مقاعد الفردى
قال الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، ورئيس تحالف الجبهة الوطنية، إن التحالف اعتمد 20 مرشحًا فرديًا له، وبعضهم بدأ بالفعل فى تقديم أوراق ترشحه عقب فتح باب الترشح مباشرة، والذى بدأ منتصف هذا الأسبوع.

وأضاف غنيم، لـ"اليوم السابع"، أن التحالف سيعتمد جميع أسماء مرشحيه الفردى اليوم السبت، وسيتم الإعلان عنهم مباشرة بعد انتهاء لجنة الانتخابات بالتحالف، من جمع أسماء جميع مرشحى التحالف .

- اليوم.. اجتماع تحالف الجبهة الوطنية لحسم أسماء مرشحيه للفردى

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