محافظ بورسعيد يطالب "الإسكان" بـ١٢٠٠وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية

قال اللواء مجدى نصر الدين، محافظ بورسيعد، إن مشروعات الإسكان فى المحافظة تسير على قدم وساق، لافتا إلى أن إدارة التسكين لا تمتلك فى الوقت الحالى وحدات سكنية خالية، نظرا لتزامن الإعلان عن المشروع الاجتماعى.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية أنه طلب من وزير الإسكان تخصيص١٢٠٠ وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية وغير المستقرين اجتماعيا بجانب مشروع الـ٤٣ عمارة لسكان منطقة الأمين وناصر والسلام سريع والـ١٠عمارات بمنطقة السيد متولى بحى الضواحى.

وأكد المحافظ أن هناك ٤٠ عمارة يتم تشييدها لعشوائيات منطقة عزبة أبو عوف بحى الزهور بالتعاون مع وزارة التطوير الحضرى .

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