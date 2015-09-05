المقاصة يهزم مونتريال 5/0 فى بطولة القارات للخماسى بالبرازيل

فاز فريق مصر المقاصة ممثل أفريقيا على مونتريال المكسيسكى بطل أمريكا الشمالية بنتيجة 5/0 فى ثالث جولات بطولة العالم للقارات للكرة الخماسية والمقامة حاليا بالبرازيل، حيث أقيمت المباراة وسط حضور جماهيرى كبير.

ويلتقى اليوم فريق المقاصة فى الرابعة والنصف بتوقيت البرازيل التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة مع بطل آسيا على المركز الثالث والرابع، ويلتقى أتلانتكو بطل البرازيل وأمريكا الجنوبية مع كيرت بطل كازاخستان وأوروبا والعالم فى مباراة تحديد المركزين الأول والثانى.

جدير بالذكر أن المقاصة خسر فى الجولتين الماضيتين من اتلانتكو البرازيلى وكيرت الكازاخستانى.



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