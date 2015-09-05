كيف يتم الكشف عن الإصابة بمرض الهربس والزهرى ؟

الهربس والزهرى من الأمراض التناسلية التى تنتقل عن طريق العلاقة الجنسية ، وقد أرسل قارئ يسأل عن طرق الكشف عن الإصابة بتلك الأمراض.

ويجيب عن سؤاله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم الدكتور حامد عبد الله .

طرق الكشف عن الإصابة بمرض الهربس.

>يوضح حامد أن تشخيص مرض الهربس التناسلى يتم من خلال إجراء عدد من الفحوصات، منها تحليل HSV1 HSV2 ، ويوضح حامد أن مرض الهربس التناسلى تحديدا، يمكن أن ينتقل دون أن تتم الممارسة الجنسية بصورة كاملة، وأشهر أسباب انتقاله هى الجنس الفموى.

كما أن هذا النوع من الممارسات من الممكن أيضا أن ينقل ميكروب الزهرى و عدد من أنواع الفيروسات التى تسبب بعض الأمراض كالسنط أو الثأليل، أما عن طرق علاج الهربس فهى تتمثل فى تناول جرعات معينة من مضادات الفيروسات .

طرق الكشف عن مرض الزهرى

>ما عن مرض الزهرى فيوضح حامد أن طرق الكشف عن الإصابة به تتم بواسطة نفس التحاليل الخاصة بالهربس، مضافا إليها تحليل آخر وهو VDRL ، ويعتمد علاج مرض الزهرى تبعا لرأى حامد على تناول المضاد الحيوى لفترة لا تقل عن أسبوعين متتالين.