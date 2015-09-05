استشارى نساء وتوليد: تزايد نسب حالات الولادة القيصرية فى مصر إلى 52%

أكد الدكتور عمرو حسن مدرس واستشارى النساء والتوليد بطب قصر العينى خلال مؤتمر "حلمنا وحنحققه" والذى نظمته الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، أن المؤتمر يهدف إلى تخفيض معدلات الولادة القيصرية، حيث إن نسب الولادة القيصرية مرتفعة تصل لأكثر من 52%، وفى المستشفيات الخاصة تصل لأكثر من 80% لأسباب تتعلق بالأم أو الطبيب أو الزوج.

وقال إن أعلى محافظة فى نسب الولادة القيصرية تم تسجيلها كانت بورسعيد، حيث وصلت إلى 77% مؤكدا أن نسب الولادة القيصرية فى مصر فى ارتفاع مستمر من عام لآخر ففى عام 2000 زادت إلى 10% وفى 2008 أصبحت 24% وعام 2014 تجاوزت الـ52% فبالمعدلات السريعة توضح أن هناك مشكلة كبيرة فى مصر.

وأكد أن الولادة القيصرية يمكن أن تسبب مشاكل كبيرة بعد ذلك، حيث إنها تسبب انفجارا فى الرحم نتيجة انفجار الجرح ويمكن استئصال الرحم نتيجة التصاق المشيمة بالرحم.

وارتفاع نسب الولادة القيصرية تقل نسبة الرضاعة الطبيعية نتيجة عدم تحمل الأم معاناة الجرح ونتيجة انخفاض الرضاعة الطبيعية، فإن الأم تواجه ارتفاع أسعار اللبن الصناعى واللبن صناعى مرتفع الثمن مما يمثل عبئا على الدولة، وأوضح أننا نسعى أيضا لتخفيض معدلات الولادة المبكرة، حيث يتم ولادته فى الشهر السابع أو الثامن قبل ميعاده..وينتج عنها ارتفاع معدلات وفيات الأطفال.

وقال نحتاج إلى توعية أكثر للام وزوجها والولادة المبكرة تكون إما نتيجة التهابات فى مجرى البول أو التهابات مهبلية، موضحا أن مصر لم تستطع حتى الآن الوصول إلى المعدلات الدولية المطلوبة لوفيات حديثى الولادة.