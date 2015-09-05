اليوم.. بدء العمل بوحدة علاج فيروس سى بمستشفى حميات الإسكندرية

أعلن الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن اليوم السبت، سيشهد بدء العمل الرسمى بوحدة علاج الفيروسات الكبدية بمستشفى حميات الإسكندرية، والتى تم افتتاحها الخميس الماضى.

وأكد حجازى، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم تقديم العلاج للمرضى طبقًا للخطة بدءًا من يوم الاثنين المقبل 7/9/2015.

وأوضح حجازى، أن مشكلة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى سى، هى مشكلة مزمنة فى مصر، ويعانى منها قطاع كبير من أبناء الوطن، حيث تتراوح معدلات الإصابة بالفيروس ما بين 8 إلى 10 ملايين مريض، بينهم حوالى 400 ألف حالة فى محافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أن فيروس سى يمثل سبب ربع حالات السرطانات فى العالم و40% من حالات التليف الكبدى فى العالم، وأنه السبب الرئيس فى 50% من أمراض الكبد.

وأكد حجازى، أن وزارة الصحة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بعلاج فيروس سى، حيث سارع الدكتور عادل العدوى وزير الصحة، بإعطاء توجيهاته لسرعة إدخال العلاجات الجديدة للفيروس، ضمن التأمين الصحى ومنظومة العلاج على نفقة الدولة، وإنشاء المراكز المتخصصة لعلاج الفيروس بالمحافظات تحت إشراف اللجنة العليا للفيروسات الكبدية.

جدير بالذكر، أن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية تتبنى خطة طموحة لإعلان المحافظة خالية من فيروس سى بحلول عام 2018.

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