مؤسس مبادرة "مساعدة الشباب" بالإسكندرية: توفير منتجات الأخشاب بسعر الجملة

أكد أشرف شندى، مؤسس مبادرة "مساعدة الشباب"، والخبير فى مجال صناعة الأخشاب، أن هناك العديد من التيسيرات لقطاع الصناعة داخل مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تدشين عدد من المبادرات التى تدعم الشباب من خلال توفير منتجات الأخشاب والأثاثات بسعر الجملة.

وأشار شندى فى تصريحاتٍ له، إلى أن اتحاد الصناعات يدرك جيدًا أن صناعة الأخشاب فى مصر تعانى من تدهور، وللنهوض بها لابد من تكاتف رجال الأعمال وأصحاب المصانع مع الدولة.

وأوضح شندى، أن المبادرات التى ستُطْرَح ستوفر الكثير من الوقت والتكاليف على المصانع وعلى المشترى، وبالتالى زيادة تنافسية المنتج المصرى الخشبى داخل مصر، ومنها يمكن النهوض بها داخليًا، ومن ثم وضع مبادرات لنهوضها خارجيًا.

وقال الخبير فى مجال صناعة الأخشاب، إن من الخطوات التى اتخذت للبدء فى النهوض بالصناعة، هو إطلاق مبادرة جديدة للبيع بأقل من سعر التكلفة، يوم 18 من شهر سبتمبر الجارى فى عدد من شركات الأخشاب داخل مصر.

فيما أعلن شريف عبد الهادى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات ونائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث، موافقة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات على عدد من التيسيرات للقطاع الصناعى.

ووافق وزير الصناعة على منح رخص تشغيل مؤقتة فورًا للمشروعات الجديدة إلى حين الانتهاء من استخراج موافقات الجهات الحكومية الأخرى والتى من أهمها الدفاع المدنى.