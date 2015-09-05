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القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى تطالب بعزل هشام جنينة من المركزى للمحاسبات

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القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى تطالب بعزل هشام جنينة من المركزى للمحاسبات القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى تطالب بعزل هشام جنينة من المركزى للمحاسبات
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، الدعوى المقامة من الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية وآخرين، والتى تطالب بإيقاف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن العمل وغل يده عن إدارة الجهاز.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 5529 لسنة 69 قضائية، أن رئيس الجهاز المركزى لم يقم بواجبات وظيفته بمراقبة وكشف فساد المسئولين، وطلبت بعزله وتعيين آخر بدلا منه لإدارة شئون الجهاز.

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