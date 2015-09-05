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"الغد": لم نطالب "فى حب مصر" بعدد محدد من المقاعد إعلاءً لمصلحة الوطن

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"الغد": لم نطالب "فى حب مصر" بعدد محدد من المقاعد إعلاءً لمصلحة الوطن "الغد": لم نطالب "فى حب مصر" بعدد محدد من المقاعد إعلاءً لمصلحة الوطن
قال موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إن حزبه لم يغادر قائمة فى حب حتى الآن، وأنه مع القائمة التى توحد التيار المدنى استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوحيد الأحزاب المدنية.

وأضاف رئيس حزب الغد لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتلق أى قرار بصورة رسمية من المقررالعام لقائمة فى حب مصر اللواء سامح سيف الليزل، باستبعاد حزب الغد من القائمة حتى الآن، وأن الاتفاق القائم بدعم الحزب لـ"فى حب مصر" فى محافظة الجيزة لا يزال مستمرًا.

وأضاف: "لم نشترط على قائمة فى حب مصر عددًا معينًا من المقاعد، إعلاء للمصلحة الوطنية التى تعلو على المصالح الحزبية الضيقة".

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