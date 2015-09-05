"حماة الوطن" بالإسكندرية: 6 مرشحين تقدموا بأرواقهم للانتخابات البرلمانية

أكد عمر عوض أمين إعلام حزب حماة الوطن بالإسكندرية فى تصريح خاص أن 6 مرشحين من الحزب، قدموا أوراق ترشيحهم للجنة الانتخابات بالمحافظة منهم المهندس محب الدين مصطفى أمين الحزب بمحرم بك والمهندس جمال زقزوق أمين الحزب بدائرة الرمل والدكتور هانى خميس عن الرمل ثان والكيميائى محمد البنا أمين المهنيين بالحزب، ومرشح دائرة المنتزة ثان والمحامى أحمد أبو اليزيد الشهير بأحمد المغربى أمين دائرة المنتزة أول وأحمد فتحى مرشح الحزب بدائرة سيدى جابر وباب شرق.

وأضاف عوض أن هناك أسماء أخرى ستتقدم للجنة خلال الأيام القادمة، وأن الحزب بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد نور الدين مساعد رئيس الحزب، وأمين عام الإسكندرية يضع برنامجا عاما للمرشحين ينقسم لجزأين أحداهما خاص بالمستوى العام للبلد والآخر خاص بمشاكل كل دائرة واحتياجاتها، وأن المرشحين جاهزون لخوض المعركة الانتخابية بكل قوة.